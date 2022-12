Cupa Mondiala: Dinamo Zagreb, pepiniera de talente a fotbalului croat

Dinamo Zagreb a fost si in vremea ex-Iugoslaviei si dupa destramarea acesteia, un club de referinta al fotbalului croat. Partidele incendiare dintre Dinamo Zagreb si Steaua Rosie Belgrad au ramas pagini de istorie, prefatand si contribuind in acelasi timp la ceea ce a urmat. La actuala editie a Cupei Mondiale, Dinamo Zagreb are ca reprezentanti portarul Dominik Livakovic, un erou national, aflat in vizorul lui Bayern Munchen pentru inlocuirea lui Emanuel Neuer, indisponibil pana la finele ... citeste toata stirea