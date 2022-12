Cupa Mondiala: Franta - Maroc, un meci complicat

Cea de a doua semifinala a Cupei Mondiale la fotbal, intre Franta si Maroc, de asta-seara, este intre altele una cu o incarcatura geo-politica speciala. Ea se disputa intr-un moment in care relatiile diplomatice intre Paris si Rabat, mula vreme privilegiate, sunt la cel mai jos nivel. Nici una din tari nu are ambasador in capitalele respective. Doua sunt motivele: dosarul vizelor si chestiunea Saharei Occidentale, o fosta colonie spaniola, asupra careia Rabatul are un punct de vedere diferit ... citeste toata stirea