Cupa Mondiala: Infantino a driblat... ca Messi

In debutul Campionatului Mondial din Qatar, presedintele FIFA, Gianni Infantino, a tinut un discurs inteligent si curajos, stupefiind lumea occidentala, afirmand ca fotbalul apartine tuturor continentelor, nu doar Europei. Daca Sepp Blatter, in pofida "pacatelor sale" atribuise, dand un sens geo-politic demersului sau, Africii de Sud organizarea CM din 2010, Gianni Infantino a spus acum ca jucatori din Africa si Asia, gratie sustinerii financiare a FIFA vin si joaca in Europa la cele mai mari ... citeste toata stirea