Daca a interzis purtarea banderolei "One love" contra discriminarii pe durata CM din Qatar, presedintele FIFA Gianni Infantino s-a afisat surazand in compania ministrului german de Interne, Nancy Faeser, care purta o asemenea brasarda, in timpul partidei Germania - Japonia. Atitudinea presedintelui FIFA a ... citeste toata stirea