Reprezentativa de fotbal feminin a Spaniei este noua campioana mondiala, dupa ce ieri, in finala de la Sidney, pe Australia Stadium (75.000 spectatori) a invins favorita finalei, echipa Angliei, campioana europeana en-titre. Unicul gol al partidei a fost realizat de Olga Carmona (min. 29) cu un sut in cros, la care portarul Angliei n-a avut ce face. Un sut formidabil comparabil, in imaginatia jurnalistilor spanioli, cu cele ale lui Nino Torres, Paco Gento sau Iniesta. Spania a irosit sansa ... citeste toata stirea