Cupa Mondiala la handbal (M): Finala s-a jucat!

Partida dintre Spania si Norvegia (35-34), dupa prelungiri, disputata in sala Arena din Gdansk (5.500 spectatori), in cadrul sferturilor de finala ale actualei editii a CM, va ramane memorabila, prin suspansul ei teribil. O adevarata finala. Norvegienii au avut calificarea in mana, cum se spune, cu 10 secunde inainte de epuizarea timpului regulementar, cand aveau un gol avans si erau in posesia balonului. Aveau asadar atacul, dar vor fi sanctionati... ... citeste toata stirea