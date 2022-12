Coechipieri la PSG, Kylian Mbappe si Lionel Messi se vor afla duminica, fata-in-fata ca adversari in finala CM din Qatar fiecare dintre cei doi vizand titlul de cel mai bun jucator al competitiei. Atat unul cat si celalalt are cate 5 goluri marcate dar Lionel Messi are avantajul in caz de egalitate, numarului ... citeste toata stirea