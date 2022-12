Walid Regragui, selectionerul Marocului, spera sa ofere o alta surpriza in optimile de finala de astazi (ora 17.00) in compania Spaniei, dupa ce a incheiat pe primul loc in grupa F, care a mai cuprins Croatia, Belgia si Canada. In 2018, in Rusia, marocanii cu Herve Renard pe banca tehnica au incheiat la egalitate partida cu Spania (2-2) dupa ce au condus in doua randuri. Cu ... citeste toata stirea