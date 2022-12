Cupa Mondiala: Messi implicat in 66,7% din golurile Argentinei

La 35 de ani, Lionel Messi aflat la ultima (probabil) Cupa Mondiala, oricum a 5-a din cariera sa straluceste ca o stea de prima marime. Cu 4 goluri marcate, starul lui PSG a egalat performanta realizata in Brazilia (2014) cand si-a condus echipa in finala. In Qatar figureaza ca marcator, sa ne reamintim, atat in optimi (contra Australiei) cat si in sferturi (contra Olandei), o premiera pentru el. Cu doua pase decisive, pentru Enzo Fernandez contra Mexicului si Nahiel Molina contra Olandei, este ... citeste toata stirea