Cupa Mondiala: Michel Platini a refuzat invitatia lui Emmanuel Macron

Achitat la 8 iulie a.c. de Tribunalul penal din Bellinzone, la capatul a 6 ani de ancheta si doua saptamani de proces in Elvetia, sub invinuirea de "escrocherie, gestiune neloiala, abuz de incredere, fals in inscrisuri", Michel Platini a declinat invitatia presedintelui Emmanuel Macron de a se deplasa si asista la finala Cupei Mondiale de Fotbal din Qatar astazi dupa-amiaza. Potrivit informatiilor difuzate de Europe 1, ex-internationalul francez (67 ani) nu doreste sa reintalneasca membrii FIFA, ... citeste toata stirea