Mannschaft pastreaza sanse reale de calificare in optimile de finala ale CM 2022 dupa remiza (1-1) cu Spania in cel de al doilea meci din grupa E disputat la Al-Khor pe "Al Bayt" (68.895 spectatori). Ibericii conduc in clasamentul grupei (4p) si sustin joi ultimul meci cu Japonia, invinsa de... Costa Rica. ... citeste toata stirea