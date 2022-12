Cupa Mondiala: Numele lui Lionel Scaloni langa cele ale lui Menotti si Bilardo

La 44 de ani, Lionel Scaloni, omul cu 7 selectii in echipa nationala, care a participat la CM 2006, si-a inscris aseara numele alaturi de cele ale marilor antrenori argentinieni, Cesar Luis Menotti si Carlos Bilardo, care au condus albii-celestii la doua titluri mondiale in 1978 si 1986. Numit in 2018, dupa Jorge Sampaoli (Argentina a fost eliminata in Rusia in optimile de finala cu scorul de 3-4 de Franta), Lionel Scaloni a castigat trei ani mai tarziu Copa America si acum Cupa Mondiala. ... citeste toata stirea