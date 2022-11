Cupa Mondiala (Qatar 2022): Portugalia fara Diogo Jota si Joao Moutinho

Selectionerul Portugaliei, Fernando Santos, a retinut 26 de jucatori pentru CM din Qatar (20 noiembrie-18 decembrie) in randul carora se regasesc Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, nu su Renato Sanchez, Joao Moutinho (36 ani) si Diogo Jota, jucatorul lui FC Liverpool, momentan in convalescenta. Portugalia va intra in competitie la 24 noiembrie cu Ghana, intr-o grupa care mai cuprinde Uruguay si Coreea de Sud.Iata componenta lotului: Portari: Diogo Costa (FC Porto, POR), Jose ... citeste toata stirea