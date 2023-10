Noua Zeelanda si Africa de Sud se vor confrunta sambata viitoare, pe Stade de France, in finala Cupei Mondiale la rugby. Un soc de varf, un remake al finalei din 1995, intre primele doua din clasamentul World Rugby: Springboks contra All Blacks. In 1995, Africa de Sud a castigat in dureri (15-12), gratie unei lovituri a lui Joel Stransky. Cea de a 4-a stea pe tricourile lor o vizeaza atat neo-zeelandezii (1987, 2011, 2015) cat si sud-africanii (1995, 2007, 2019). Multi suporteri All Blacks ... citeste toata stirea