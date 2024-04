Cupa Romaniei, principalul obiectiv al Universitatii Craiova

In sferturile de finala ale Cupei Romaniei, Universitatea Craiova intalneste Otelul Galati, joi, de la ora 19.30, pe arena "Ion Oblemenco", meci arbitrat de Horatiu Fesnic. In acest sezon de Liga I, Stiinta a remizat acasa, scor 0-0, cu trupa lui Dorinel Munteanu, pe care a invins-o in deplasare cu 3-1. Moldovenii au jucat si duminica trecuta in Banie, castigand cu 2-1 contra lui fcu.Antrenorul Universitatii Craiova, Ivaylo Petev, a anuntat ca accidentatii Nicusor Bancu si Vladimir Screciu nu ... citește toată știrea