Marti s-au disputat primele meciuri din grupele Cupei Romaniei. In grupa Universitatii Craiova, FC Voluntari a invins Farul cu 2-0. Universitatea Craiova joaca in deplasare, cu formatia de liga secunda CS Tunari, miercuri, de la ora 16.15. Celelalte doua jocuri din grupa D ale Stiintei, in competitia pe care a castigat-o de opt ori in istoria sa, vor fi cu UTA, in deplasare, pe 31 octombrie, si acasa, cu Farul, pe 6 decembrie. Din grupa mai fac parte echipele FC Voluntari si Gloria Buzau. ... citeste toata stirea