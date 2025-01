Cupa Spaniei: Victorii clare pentru Barcelona si Atletico Madrid

Cu moral excelent dupa ce a cucerit deja un trofeu la inceput de an, Supercupa Spaniei, FC Barcelona a spulberat-o acasa pe Betis Sevilla, scor 5-1, si s-a calificat in sferturile Cupei Spaniei. Gavi (3), Kounde (27), Raphinha (58), Ferran Torres (67) Yamal (75) au punctat pentru catalani, al caror jucator imprumutat la Betis, Vitor Roque, a transformat un penalty in minutul 84.Atletico Madrid a ajuns la 15 ... citește toată știrea