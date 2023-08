Costin Curelea este noul selectioner al nationalei U20 a Romaniei, in locul lui Daniel Pancu, trecut pe banca tricolorilor U21. Fost atacant la Sportul Studentesc, Dinamo Minsk, Universitatea Craiova si FC Voluntari, Curelea a fost antrenor numai antrenor secund pana sa fie numit selectioner, in ultimii ani fiind in staff-ul lui Dan Petrescu.Nationala pregatita de Costin Curelea va participa pentru al treilea sezon ... citeste toata stirea