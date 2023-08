Nu mai putin de cinci juniori de la Universitatea Craiova fac parte din selectionata U17 a Romaniei, care participa in aceasta perioada la Syrenka Cup, competitie gazduita de Polonia. Fundasul dreapta Florin Gaspar, stoperul Bogdan Buse si mijlocasii Cosmin Stana, Robert Petculescu si Dragos Gaina fac parte din nationala pregatita de Nicolae Rosca, care a debutat in competitie sambata, 20 august, in fata Georgiei, scor 3-1. Cosmin Stana a marcat ultimul gol al tricolorilor U17. Marti, 22 august, ... citeste toata stirea