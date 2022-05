Dan Petrescu: "Trebuie sa castigam cu Craiova, asta este mentalitatea la CFR"

CFR Cluj va intalni Universitatea Craiova, duminica, in Gruia, de la ora 21.30, in penultima etapa a play-off-ului Ligii 1. Antrenorul gazdelor, Dan Petrescu, a prefatat astfel duelul cu Stiinta."Trebuie sa castigam, asta este mentalitatea la CFR, daca jucam la egal, sigur vom pierde. Trebuie sa jucam sa castigam, sa avem incredere in noi si sa aratam ca ultimul meci, cu FC Arges, nu a fost o intamplare. N-avem mari probleme, toata lumea e pregatita. Nu cred ca e un picaj la Craiova. Ei au ... citeste toata stirea