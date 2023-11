Autorul golului victoriei Universitatii Craiova in derby-ul cu Dinamo, Marian Danciu, a marcat la debutul pentru nationala U21 a Romaniei, in succesul cu 5-0 in fata Albaniei. Intrat pe teren in minutul 58, cand scorul era 4-0, Danciu a inchis tabela, in minutul 85 al partidei din Giulesti, din preliminariile Euro 2025 la U21. Celelalte goluri au fost reusite de L. Munteanu '7 (pen.), M. Ilie '15, R. Ilie '37 si Grameni '55.Selectionerul Daniel Pancu a folosit formula: Sava - Pantea, Ignat, M. ... citeste toata stirea