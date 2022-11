Danemarca - Tunisia, primul meci fara goluri de la Mondial

Prima partida din grupa D a Cupei Mondiale, Danemarca - Tunisia, a fost si singura de pana acum in care nu s-a marcat. Selectionata nordica si cea magrebiana au facut risipa de efort, s-au angajat in puternice dueluri fizice, majoritatea incheiate cu faze fixe, inclusiv 20 de cornere. Finalul acestui meci intens i-a gasit mai multumiti cu egalul pe "Vulturii din Cartagina", danezii fortand golul, dar fara a-si crea ocazii importante. In grupa D se ma ... citeste toata stirea