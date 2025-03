De Florii, avem derby: "U" Craiova - FCSB

LPF a stabilit programul etapei a 4-a din play-off-ul si play-out-ul Superligii, iar derby-ul Universitatea Craiova - FCSB a fost programat in seara de Florii, duminica, 13 aprilie, de la ora 21.00, pe stadionul "Ion Oblemenco". Pana atunci, Stiinta joaca 3 meciuri in deplasare: cu Rapid, in etapa a 2-a a play-off-ului, sambata, 29 martie, de la ora 20, si 2 partide cu CFR Cluj, joi, 3 aprilie, de la ora 20, in sferturile Cupei Romaniei, si luni, 7 aprilie, de ... citește toată știrea