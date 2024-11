De ziua lui, Sorin Cartu revine la Universitatea Craiova

In ziua in care implineste 69 de ani, Sorin Cartu revine la Universitatea Craiova. Dupa ce a fost jucator, antrenor, director tehnic, presedinte executiv, legenda Stiintei va indeplini functia de presedinte de onoare al clubului. Mesajul cu care este anuntata oficial intoarcerea in cadrul gruparii alb-albastre este acelasi care a fost transmis si la despartirea temporara de Universitatea Craiova, anul trecut."Sorin Cartu a fost, este si va fi Universitatea Craiova! Fix la ceas aniversar, ... citește toată știrea