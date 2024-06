Debut cu dreptul pentru Squadra Azzurra

Favoritele s-au impus pe linie in primele patru meciuri din cele doua zile ale Euro 2024, dupa ce si campioana en-titre, Italia, a castigat cu 2-1 duelul cu Albania de la Dortmund. Era secunda 23 cand Nedim Bajrami a marcat cel mai rapid gol all-time al Euro, dar Squadra Azzurra a intors rezultatul in numai un sfert de ora, prin reusitele a doi jucatori de la Inter. A egalat Bastoni in minutul 11, iar apoi Barella a punctat decisiv cu un sut superb de la distanta. Desi au lipsit surprizele, ... citește toată știrea