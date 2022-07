Debut de sezon nefast pentru Stiinta

Concluzia inceputului de sezon este ca Universitatea Craiova nu are nici echipa si nici antrenor. Din pacate, asta inseamna in primul rand ca nu are un conducator inspirat sau realist. Stiinta a scos un punct cu Sepsi datorita a doi jucatori pe care Mihai Rotaru ii va vinde imediat, pe niste sume cu care va achita salariile lui Vina, Cretu, Mateiu si Nistor, "magicienii" care te tortureaza, care te gonesc de la stadion. Gustavo a reusit o dubla venind de pe banca fortat de accidentarea lui ... citeste toata stirea