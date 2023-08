In deschiderea sezonului de Premier League, campioana, Manchester City a invins, in deplasare, scor 3-0, nou-promovata Burnley. Discret in meciurile importante, precum recent in finala Champions League si in Supercupa Angliei, Haaland ramane decisiv impotriva echipelor de pluton. Norvegianul a marcat de doua ori (4, ... citeste toata stirea