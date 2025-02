Debut nefast pentru Vladoiu in Ucraina

Fostul jucator al Universitatii Craiova, Stefan Vladoiu, a debutat oficial pentru noua sa echipa, Kolos Kovalivka, in meciul din etapa a 18-a a primei ligi din Ucraina, pe teren propriu, cu Cernomoret Odessa. Desi se afla pe penultima pozitie a clasamentului, oaspetii s-au impus cu 2-1, dupa ce Kolos a deschis scorul in minutul 2 prin Kovtaliuk.Stefan Vladoiu (26 de ani) a fost titular la Kolos Kovalivka pe postul de fundas dreapta, dar a fost inlocuit in minutul 70, la scorul 1-1, dupa ce a ... citește toată știrea