Capitanul Stiintei, Nicusor Bancu, a spus, dupa meciul cu FC Voluntari, ca jocul echipei a fost unul bun si ca doar nesansa i-a impiedicat pe el si pe colegii sai sa nu obtina toate cele trei puncte."Am facut un joc bun, am facut ce am pregatit la antrenament, dar e greu pe un teren mic si cu o echipa care se apara in opt-noua jucatori. Sunt greu de desfacut. Am putut sa marcam din acel penalti, dar nu a fost sa fie si mergem mai departe. Vreau sa ma gandesc la nationala acum si sa joc cat