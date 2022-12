Declin nestavilit al echipei de handbal a Craiovei

Acum 4 ani si jumatate, SCM Craiova reusea o performanta istorica pentru sportul din Banie, cucerind Cupa EHF, devenind in acelasi timp si vicecampioana Romaniei. In finala Cupei EHF, formatia antrenata de Bogdan Burcea trecea de actuala detinatoare a Champions League, Vipers Kristiansand, dupa ce, pe parcurs, invingea alte echipe care acum evolueaza in Liga Campionilor: Brest Bretagne, Kastamonu, dar si pe danezele de la Randers, unguroaicele de la Debrecen si de puternicele echipe din Rusia, ... citeste toata stirea