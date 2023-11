Antrenorul francez Rudi Garcia este aproape de despartirea de campioana Italiei, Napoli, dupa parcursul modest din acest sezon si esecul de duminica, de pe teren propriu, scor 1-2, cu Empoli. Venit in vara, dupa ce Luciano Spaletti, actualul selectioner al Squadrei Azzurra, a renuntat la post, imediat dupa cucerirea scudetto, Rudi Garcia a avut rezultate sub asteptari, iar conflictul cu golgheterul Osimhen a contribuit la actualul context. Saptamana trecuta, Napoli a remizat acasa, 1-1, in ... citeste toata stirea