Deplasare complicata pentru handbalistele Craiovei

Handbalistele de la SCM Craiova joaca vineri, de la ora 16, in deplasare, cu Gloria Bistrita, in etapa a 23-a a Ligii Florilor. Cele doua formatii sunt vecine de clasament, SCM Craiova pe locul 10, cu 29 de puncte, Bistrita, pe locul 9, cu 32 de puncte. Cu probleme mari de lot, formatia din Banie se leaga mai degraba de traditie in meciul de la Bistrita, unde a reusit rezultate bune in ultimii ani."Jucam impotriva unei echipe puternice, cu un lot bun, dar la Bistrita am facut meciuri bune si ... citeste toata stirea