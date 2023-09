Universitatea Craiova joaca in seara aceasta, de la ora 21.30, pe Cluj Arena, contra lui "U" Cluj. Intre cele doua formatii studentesti la origini au fost destule legaturi si colaborari in ultimii ani. Astfel, Stiinta l-a "rapit" pe Eugen Neagoe de sub Feleac, dar in cele din urma le-a facut o favoare clujenilor, care au apelat la o solutie mai buna si de-a casei, Ioan Ovidiu Sabau. Apoi, din Banie a ajuns la Cluj in ultima perioada mai mult de o jumatate de echipa, Nistor, Vatajelu, Mitrea, ... citeste toata stirea