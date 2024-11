Derby in Banie: "U" Craiova - FCSB

Universitatea Craiova - FCSB este derby-ul etapei care inchide turul sezonului regular al Superligii si se joaca azi, de la ora 21.00, pe "Ion Oblemenco". Chiar daca echipa din Banie trece printr-un moment dificil si nu conteneste sa-si dezamageasca fanii, acestia nu pot abandona drumul spre stadion la un astfel de meci, in primul rand pentru ca ei reprezinta cu adevarat Stiinta, chiar daca in teren, pe banca si in loja nu se regaseste aproape deloc spiritul alb-albastru. Vor da simbolic ... citește toată știrea