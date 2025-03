Derby-ul FCSB - "U" Craiova decide campioana sezonului regular

Derby-ul ultimei etape a sezonului regular aduce fata in fata primele doua echipe din clasament, FCSB si Universitatea Craiova, iar Stiinta are nevoie de victorie pentru a intra in play-off pe primul loc. Este un meci de 3 puncte, tinand cont de injumatatirea care va urma, programat de la ora 20.00, pe Arena Nationala. Entuziasmul bantuie Bania, dupa parcursul bun cu Mirel pe banca si spiiritul readus de acesta in vestiar si circa 2,500 de suporteri vor incuraja Stiinta azi in Capitala. Fata de ... citește toată știrea