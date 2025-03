Derby-ul madrilen, "mai mult decat o finala", in Champions League

"Mai mult decat o finala" sau "Un Euroderby care va lasa urme", astfel catalogheaza cele mai importante ziare de sport din Spania, Marca si AS, returul din optimile Champions League, dintre Atletico Madrid si Real Madrid, programat in seara aceasta, de la ora 22. Pe Wanda Metropolitano, meciul incepe de la 2-1 pentru campioana Europei, al carei moral este alimentat si de rezultatele din week-end-ul trecut, din La Liga. Ambele formatii au avut derby-ul locale si in timp ce Atletico a pierdut ... citește toată știrea