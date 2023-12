Tragerea la sorti a grupelor EURO 2024 va avea loc azi, de la ora 19:20 (in direct la ProTV), la Elbphilharmonie din Hamburg. Germania se va afla in urna 1, dar nu va fi extrasa la tragerea la sorti, ea urmand sa joace in Grupa A. Romania este in urna a doua valorica.Urna 1: Germania, Portugalia, Franta, Spania, Belgia, AngliaUrna 2: Ungaria, Turcia, ROMANIA, Danemarca, Albania, AustriaUrna 3: Olanda, Scotia, Croatia, ... citeste toata stirea