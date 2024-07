Desi au fost conduse, Anglia si Spania merg in sferturi la Euro

Anglia a fost la 2 minute de eliminarea de la Euro in optimea cu Slovacia, dar a revenit de la 0-1 si s-a calificat, scor 2-1, dupa prelungiri. La Gelsenkirchen, in minutul 25, Slovacia a deschis scorul prin Ivan Schranz, care a reusit cel de-al treilea sau gol la acest turneu final. Englezii au egalat in minutul 90+5, cand Bellingham a marcat din foarfeca, iar Kane a inscris cu o lovitura de cap imediat dupa intrarea in prelungiri. Anglia va juca in sferturi impotriva Elvetiei, la Dusseldorf. ... citește toată știrea