Diego Simeone "a luat foc": "Nu am vazut in viata mea asa ceva!"

Antrenorul argentinian al lui Atletico Madrid, Diego Simeone, a fost un car de nervi la conferinta de presa de la finalul partidei cu Real Madrid, in urma careia echipa sa a fost eliminata din optimile Champions League. Simeone a acuzat faptul ca golul lui Alvarez a fost anulat pe nedrept si si-a laudat jucatorii pentru modul cum s-au aparat pe parcursul jocului. Pentru Atletico urmeaza un alt derby, cu FC Barcelona, in campionat."Vreau sa ii rog ceva pe toti cei prezenti in sala. Ridicati ... citește toată știrea