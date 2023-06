Dupa numai un an petrecut in Liga a II-a, Dinamo a revenit in primul esalon, dupa barajul castigat cu FC Arges. "Cainii" se impusesera in tur cu 6-1, dar in returul de la Mioveni au tremurat pentru calificare, pierzand cu 4-2. Gazdele au condus cu 4-1, scor la care Calcan a fost eliminat, in minutul 55 si sansele pitestenilor s-au spulberat.Daca dinamovistii au fost inspirati sa mearga in acest sezon pe mana lui Ovidiu ... citeste toata stirea