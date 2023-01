Djokovic a castigat pentru a zecea oara Australian Open

Sarbul Novak Djokovic (35 de ani) a castigat pentru a zecea oara Australian Open, dupa ce s-a impus in finala cu grecul Stefanos Tsitsipas, in trei seturi, scor 6-3, 7-6, 7-6, dupa 2 ore si 55 de minute de joc. Djokovic a reusit cu acest prilej sa egaleze recordul de titluri de Mare Slem, 22, detinut de Rafael Nadal, si totodata sa revina pe primul loc in ierarhia ATP.Desi a avut in timpul setului doi un conflict de la distanta cu antrenorul sau, croatul Goran Ivanisevic, a fost numai o ... citeste toata stirea