Djokovic a cedat un set in primul tur la Australian Open

In turneul pe care l-a dominat ca nimeni altul in istorie, Australian Open, sarbul Novak Djokovic (locul 7 ATP) a pierdut primul set in fata tanarului jucator american Nishesh Basavareddy (locul 107 mondial), dar s-a impus cu 4-6, 6-3, 6-4, 6-2 si s-a calificat in turul secund, unde il va intalni pe portughezul Jaime Faria (locul 125), venit din calificari, care l-a invins in primul tur pe rusul Pavel Kotov (locul 97) cu 6-1, ... citește toată știrea