Sarbul Novak Djokovic (36 de ani) a castigat US Open, invingandu-l in finala pe rusul Daniil Medvedev, scor 6-3, 7-6 (5), 6-3, in trei ore si 16 minute. Djokovic a egalat recordul lui Margaret Court, de 24 titluri de Mare Slem castigate, iar de azi revine pe primul loc ATP. Este al patrulea trofeu cucerit la New York, dupa cele din 2011, 2015 si 2018, din zece finale, iar anul trecut a lipsit, din cauza ... citeste toata stirea