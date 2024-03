Djokovic, eliminat la Indian Wells de un lucky looser

Sarbul Novak Djokovic, liderul mondial ATP, a fost eliminat in turul trei al turneului de la Indian Wells, de italianul Luca Nardi, 20 de ani, locul 123 mondial. Ajuns pe tabloul principal ca lucky loser, dupa ce pierduse in ultimul tur de calificari la Goffin, dar il inlocuise pe argentinianul Tomas Martin Etcheverry, care a declarat forfait, Luca Nardi s-a impus cu 6-4, 3-6, 6-3, iar in turul urmator il va intalni pe americanul Tommy Paul."Inca am un poster cu Novak in camera mea si in ... citește toată știrea