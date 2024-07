Djokovic si Alcaraz joaca din nou finala la Wimbledon

Dupa duelurile clasice cu Nadal si Federer, sarbul Novak Djokovic si-a capatat un nou rival pe final de cariera, spaniolul Carlos Alcaraz. Cei doi vor disputa pentru al doilea an la rand finala la Wimbledon, ibericul impunandu-se anul trecut in 5 seturi.Novak Djokovic, numarul 2 mondial, l-a invins in semifinale pe italianul Lorenzo Musetti (25 ATP), cu 6-4, 7-6 (7/2), 6-4, dupa doua ore si 48 de minute. La 37 de ani, sarbul are 7 ... citește toată știrea