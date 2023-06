Sarbul Novak Djokovic si norvegianul Casper Ruud vor disputa, duminica, de la ora 16, finala de anul acesta de la Roland Garros, al doilea turneu de Mare Slem al anului.Sarbul Novak Djokovic, locul 3 ATP, a profitat de accidentarea liderului mondial, spaniolul Carlos Alcaraz, si s-a calificat in ultimul act, fiind la un pas de titlul 23 de Mare Slem, un record. In semifinale, Alcaraz s-a accidentat la coapsa, la 1-1 la seturi si 1-1 in setul al treilea, iar Djokovic s-a impus cu 6-3, 5-7, 6-1, ... citeste toata stirea