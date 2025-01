Djokovic sustine ca a fost "otravit" la Melbourne in 2022

Sarbul Novak Djokovic a declarat, intr-un interviu din GQ, ca a fost "otravit" cu mancarea care i-a fost data in timp ce era retinut la Melbourne in 2022. Atunci, lui Djokovic i-a fost anulata viza inainte de turneu, in contextul pandemiei de COVID-19, el fiind nevaccinat."Mi-am dat seama ca in acel hotel din Melbourne am fost hranit cu niste alimente care m-au otravit'. Am descoperit unele lucruri cand m-am intors in ... citește toată știrea