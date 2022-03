Sarbul Novak Djokovici nu va participa la turneele Masters 1.000 de la Indian Wells si Miami, deoarece nu a fost primit in SUA, din cauza regulilor de intrare pentru cetatenii straini nevaccinati. Autoritatile americane nu permit intrarea in SUA a persoanelor straine nevaccinate, dar sarbul spera ca restrictiile sa fie relaxate pana la startul competitiilor."Desi am fost ... citeste toata stirea