Pentru ca nu a avut puncte de aparat la US Open, de unde a lipsit anul trecut, fiindca nu e vaccinat contra Covid-19, Novak Djokovic a avut nevoie sa treaca de un singur tur la editia de anul acesta, pentru a fi sigur ca revine pe primul loc in ierarhia ATP la finalul turneului de la Billie Jean King National Tennis Center. Acest lucru se va intampla chiar daca spaniolul Carlos Alcaraz, detinatorul titului la US ... citeste toata stirea