Dortmund - PSG, a doua semifinala Champions League

In turul semifinalelor Ligii Campionilor, Borussia Dortmund joaca pe Signal Iduna Park, de la ora 22, cu PSG. Cele doua s-au intalnit in faza grupelor a acestui sezon, iar PSG s-a impus pe teren propriu cu 2-0 si a scos o remiza in deplasare, 1-1.Pentru Borussia este a patra semifinala din istorie in Champions League. A castigat trofeul in 1997, dupa acel 3-1 cu Juventus si a mai ajuns in finala Ligii Campionilor din 2013, cand a pierdut cu 2-1 in fata lui Bayern Munchen. In tururile ... citește toată știrea